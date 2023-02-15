В Тульській області нібито за шпигунство засудили громадянина України

В росії за "шпигунство" на 16 років посадили громадянина України
В Тульській області російської федерації за "шпигунство" засудили громадянина України. Його затримали ще у серпні 2021 року, до початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє видання "Тульские новости".
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Український "шпигун"
В Тульському обласному суді розглянули справу українського "шпигуна".
42-річного громадянина України Андрія Петкевича з Дніпра звинуватили у шпигунській діяльності.
Судове засідання у справі Петкевича відбулося у закритому режимі. Рішення суду було на користь обвинувачення, українця засудили до 16 років позбавлення волі.
Деталі звинувачення
Відомо, що українського громадянина затримали ще до початку повномасштабної війни, у серпні 2021 року.
Андрій Петкевич, за версією російських слідчих, шукав носіїв секретної інформації серед працівників оборонних підприємств.
Українець нібито намагався зібрати інформацію про перспективні розробки в царині стрілецької зброї.
Нагадаємо, що у той же період ФСБ росії заявила, що затримала в окупованому Криму мешканця Ялти. Чоловік нібито збирав секретні дані, які передавав СБУ.
За даними окупаційної силової структури рф, це відбувалося у 2017-2018 роках.
Фото: "Тульские новости"