В Тульській області нібито за шпигунство засудили громадянина України

42-річного дніпрянина засудили у закритому режимі

В Тульській області російської федерації за "шпигунство" засудили громадянина України. Його затримали ще у серпні 2021 року, до початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє видання "Тульские новости".

Український "шпигун"

В Тульському обласному суді розглянули справу українського "шпигуна".

42-річного громадянина України Андрія Петкевича з Дніпра звинуватили у шпигунській діяльності.

Судове засідання у справі Петкевича відбулося у закритому режимі. Рішення суду було на користь обвинувачення, українця засудили до 16 років позбавлення волі.

Деталі звинувачення

Відомо, що українського громадянина затримали ще до початку повномасштабної війни, у серпні 2021 року.

Андрій Петкевич, за версією російських слідчих, шукав носіїв секретної інформації серед працівників оборонних підприємств.

Українець нібито намагався зібрати інформацію про перспективні розробки в царині стрілецької зброї.

Нагадаємо, що у той же період ФСБ росії заявила, що затримала в окупованому Криму мешканця Ялти. Чоловік нібито збирав секретні дані, які передавав СБУ.

За даними окупаційної силової структури рф, це відбувалося у 2017-2018 роках.

Фото: "Тульские новости"