В России сгорел ракетный корабль "Серпухов" ― детали от ГУР
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили информацию о пожаре, вспыхнувшем на ракетном корабле "Серпухов" в России. Из-за пожара полностью уничтожены средства связи и автоматизации корабля, сообщили в разведке.
Об этом ГУР сообщило в своем Telegram-канале.
В России сгорел корабль
По данным разведки, 7 апреля 2024 года произошел пожар на территории военно-морской базы в городе Балтийск Калининградской области Российской Федерации. В результате этого инцидента ракетный корабль "Серпухов", принадлежавший к проекту 21631 Буян-М и выпущенный на воду в 2015 году, понес серьезный материальный ущерб.
Сообщается, что пожар привел к полному уничтожению средств связи и автоматизации внутри корабля. Восстановление боеспособности Серпухова требует значительного времени и ресурсов.
ГУР также показали кадры пожара, которые стали доступны в разведке.
Напомним, что на 8 апреля российских кораблей нет на дежурстве в акватории Черного моря. Однако в Средиземном враг вывел снаряженные ракетами носители, поэтому угроза ракетных обстрелов остается достаточно высокой.
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