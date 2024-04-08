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В России сгорел ракетный корабль "Серпухов" ― детали от ГУР

8 апреля 2024 18:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В России сгорел ракетный корабль "Серпухов" - детали от ГУР
Корабль "Серпухов". Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили информацию о пожаре, вспыхнувшем на ракетном корабле "Серпухов" в России. Из-за пожара полностью уничтожены средства связи и автоматизации корабля, сообщили в разведке.

Об этом ГУР сообщило в своем Telegram-канале.

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В России сгорел корабль

По данным разведки, 7 апреля 2024 года произошел пожар на территории военно-морской базы в городе Балтийск Калининградской области Российской Федерации. В результате этого инцидента ракетный корабль "Серпухов", принадлежавший к проекту 21631 Буян-М и выпущенный на воду в 2015 году, понес серьезный материальный ущерб.

Сообщается, что пожар привел к полному уничтожению средств связи и автоматизации внутри корабля. Восстановление боеспособности Серпухова требует значительного времени и ресурсов.

ГУР также показали кадры пожара, которые стали доступны в разведке.

Напомним, что на 8 апреля российских кораблей нет на дежурстве в акватории Черного моря. Однако в Средиземном враг вывел снаряженные ракетами носители, поэтому угроза ракетных обстрелов остается достаточно высокой.

Также мы писали о том, что ВСУ поразили сразу четыре корабля Черноморского флота РФ за один день.

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ГУР
Россия
флот

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