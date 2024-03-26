ЗСУ уразили відразу чотири кораблі Чорноморського флоту РФ за один день

Великий десантний корабель "Азов". Фото: росЗМІ

Сили оборони України уразили три великі десантні кораблі — "Ямал", "Азов" та "Костянтин Ольшанський", а також один розвідувальний — "Іван Хурс". Це сталося в один день — 24 березня.

Цю інформацію підтвердили у СтратКомі ЗСУ.

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"24 березня 2024 року Сили оборони України окрім великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов" уразили два інші кораблі окупантів, а саме розвідувальний корабель "Іван Хурс" та великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хоч кораблі й не були повністю знищені, але точно виведені з ладу.

Інформація про ураження кораблів. Фото: СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, що Сили оборони України уразили два великі десантні кораблі Чорноморського Флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов".

Також ми повідомляли, що внаслідок ураження корабля окупантів "Ямал" він наразі у критичному стані. Росіяни безперервно відкачують воду з корабля, який брав участь в анексії Криму.