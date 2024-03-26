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ЗСУ уразили відразу чотири кораблі Чорноморського флоту РФ за один день

26 березня 2024 11:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ уразили відразу чотири кораблі Чорноморського флоту РФ за один день
Великий десантний корабель "Азов". Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України уразили три великі десантні кораблі — "Ямал", "Азов" та "Костянтин Ольшанський", а також один розвідувальний — "Іван Хурс". Це сталося в один день — 24 березня.

Цю інформацію підтвердили у СтратКомі ЗСУ. 

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"24 березня 2024 року Сили оборони України окрім великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов" уразили два інші кораблі окупантів, а саме розвідувальний корабель "Іван Хурс" та великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що хоч кораблі й не були повністю знищені, але точно виведені з ладу. 

Знищення кораблів РФ
Інформація про ураження кораблів. Фото: СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, що Сили оборони України уразили два великі десантні кораблі Чорноморського Флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов".

Також ми повідомляли, що внаслідок ураження корабля окупантів "Ямал" він наразі у критичному стані. Росіяни безперервно відкачують воду з корабля, який брав участь в анексії Криму.

війна
ЗСУ
Чорне море
корабель
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флот

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