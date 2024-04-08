В Росії згорів ракетний корабель "Серпухов" ― деталі від ГУР
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили інформацію про пожежу, яка спалахнула на ракетному кораблі "Серпухов" у Росії. Через пожежу повністю знищено засоби зв'язку та автоматизації корабля, повідомили в розвідці.
Про це ГУР повідомило у своєму Telegram-каналі.
У Росії згорів корабель
За даними розвідки, 7 квітня 2024 року сталася пожежа на території військово-морської бази в місті Балтійськ Калінінградської області Російської Федерації. Внаслідок цього інциденту ракетний корабель "Серпухов", який належав до проекту 21631 Буян-М і був випущений на воду в 2015 році, зазнав серйозних матеріальних збитків.
Повідомляється, що пожежа призвела до повного знищення засобів зв'язку та автоматизації всередині корабля. Відновлення боєздатності "Сєрпухова" вимагає значного часу і ресурсів.
ГУР також показали кадри пожежі, які стали доступні в розвідці.
Нагадаємо, що на 8 квітня російських кораблів немає на чергуванні в акваторії Чорного моря. Проте у Середземне ворог вивів споряджені ракетами носії, тож загроза ракетного обстрілу залишається досить високою.
Також ми писали про те, що ЗСУ уразили відразу чотири кораблі Чорноморського флоту РФ за один день.
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