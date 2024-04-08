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В Росії згорів ракетний корабель "Серпухов" ― деталі від ГУР

8 квітня 2024 18:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В Росії згорів ракетний корабель "Серпухов" ― деталі від ГУР
Корабель "Серпухов". Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили інформацію про пожежу, яка спалахнула на ракетному кораблі "Серпухов" у Росії. Через пожежу повністю знищено засоби зв'язку та автоматизації корабля, повідомили в розвідці.

Про це ГУР повідомило у своєму Telegram-каналі. 

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За даними розвідки, 7 квітня 2024 року сталася пожежа на території військово-морської бази в місті Балтійськ Калінінградської області Російської Федерації. Внаслідок цього інциденту ракетний корабель "Серпухов", який належав до проекту 21631 Буян-М і був випущений на воду в 2015 році, зазнав серйозних матеріальних збитків.

Повідомляється, що пожежа призвела до повного знищення засобів зв'язку та автоматизації всередині корабля. Відновлення боєздатності "Сєрпухова" вимагає значного часу і ресурсів.

ГУР також показали кадри пожежі, які стали доступні в розвідці.

Нагадаємо, що на 8 квітня російських кораблів немає на чергуванні в акваторії Чорного моря. Проте у Середземне ворог вивів споряджені ракетами носії, тож загроза ракетного обстрілу залишається досить високою.

Також ми писали про те, що ЗСУ уразили відразу чотири кораблі Чорноморського флоту РФ за один день. 

пожежа
корабель
ГУР
Росія
флот

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