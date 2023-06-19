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В России снова заговорили об украинской "грязной бомбе"

19 июня 2023 14:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В России снова заговорили об украинской "грязной бомбе"
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Руководитель одной из российских спецслужб Сергей Нарышкин заявил, что Украина продолжает работать над "грязной бомбой". Работы, согласно вымыслу Нарышкина, ведутся на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщило российское информационное агентство "РИА Новости".

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Вымысел от Нарышкина

Руководитель российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин обвинил Украину в работе над изготовлением "грязной бомбы".

Нарышкин сослался на наличие некой "информации".

Причем здесь Чернобыль

По словам руководителя Службы внешней разведки страны-агрессора, "грязную бомбу" якобы производят на одной из площадок бывшей Чернобыльской АЭС.

Туда, заявил Нарышкин, якобы привезли два специальных контейнера из Ровенской атомной электростанции.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу 23 октября 2022 года во время разговора с французским и турецким коллегами заявил, что Украина якобы готовит "провокации" с применением "грязной бомбы".

По версии пропагандистов, Украина готовилась взорвать ядерную бомбу на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.

Добавим, в марте текущего года в МИД РФ заявили о "прибытии" в Украину контейнеров с радиоактивными элементами для этой бомбы.

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