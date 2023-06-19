В Росії знову заговорили про українську "брудну бомбу"

Голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Фото: росЗМІ

Керівник однієї з російських спецслужб Сергій Наришкін заявив, буцімто Україна продовжує працювати над "брудною бомбою". Роботи, згідно із вигадкою Наришкіна, ведуться на Чорнобильскій АЕС.

Про це повідомило російські інформаційне агентство "РИА Новости".

Читайте також:

Вигадка від Наришкіна

Керівник російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін звинуватив Україну в роботі над виготовленням "брудної бомби".

Наришкін послався на наявність якоїсь "інформації".

До чого тут Чорнобиль

За словами керівника Служби зовнішньої розвідки країни-агресорки, "брудну бомбу" нібито виробляють на одному з майданчиків колишньої Чорнобильської АЕС.

Туди, заявив Наришкін, буцімто привезли два спеціальні контейнери з Рівненської атомної електростанції.

Нагадаємо, що міністр оборони росії Сергій Шойгу 23 жовтня 2022 року під час розмови з французьким та турецьким колегами заявив, що Україна нібито готує "провокації" із застосуванням "брудної бомби".

За версією пропагандистів, Україна готувалася підірвати ядерну бомбу на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масової поразки та налаштувати весь світ проти Москви.

У березні поточного року у МЗС РФ заявили про "прибуття" до України контейнерів із радіоактивними елементами для цієї бомби.