Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Росії знову заговорили про українську "брудну бомбу" arrow

В Росії знову заговорили про українську "брудну бомбу"

19 червня 2023 14:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Росії знову заговорили про українську "брудну бомбу"
Голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Керівник однієї з російських спецслужб Сергій Наришкін заявив, буцімто Україна продовжує працювати над "брудною бомбою". Роботи, згідно із вигадкою Наришкіна, ведуться на Чорнобильскій АЕС.

Про це повідомило російські інформаційне агентство "РИА Новости".

Читайте також:

Вигадка від Наришкіна

Керівник російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін звинуватив Україну в роботі над виготовленням "брудної бомби".

Наришкін послався на наявність якоїсь "інформації".

До чого тут Чорнобиль

За словами керівника Служби зовнішньої розвідки країни-агресорки, "брудну бомбу" нібито виробляють на одному з майданчиків колишньої Чорнобильської АЕС.

Туди, заявив Наришкін, буцімто привезли два спеціальні контейнери з Рівненської атомної електростанції.

Нагадаємо, що міністр оборони росії Сергій Шойгу 23 жовтня 2022 року під час розмови з французьким та турецьким колегами заявив, що Україна нібито готує "провокації" із застосуванням "брудної бомби".

За версією пропагандистів, Україна готувалася підірвати ядерну бомбу на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масової поразки та налаштувати весь світ проти Москви.

У березні поточного року у МЗС РФ заявили про "прибуття" до України контейнерів із радіоактивними елементами для цієї бомби.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB