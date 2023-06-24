Данілов заявив про запуск процесів саморуйнації Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Global Look Press

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов висловив упевненість у тому, що конфлікт, розв'язаний Росією проти України, обернеться внутрішньою війною у самій Росії та закінчиться там, де розпочався. При цьому він уточнив, що процес уже розпочався.

Про це Данілов повідомив у Twitter.

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Данілов наголосив, що українська стратегія постійного світу має на увазі повернення до кордонів 1991 року та ініціювання процесів самознищення всередині Росії.

"Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації Росії. Як війна розпочалась, так вона і закінчиться — всередині РФ. Процес розпочато", — сказав секретар РНБО.

Тим часом з'явилися дані про конфлікт між ПВК "Вагнер" під управлінням Євгена Пригожина та Міністерством оборони Росії. Взаємне невдоволення загострилося після удару Міністерства оборони, як стверджує Пригожин, по тилових позиціях "вагнерівців". У відповідь на це Пригожин позначив свої наміри попрямувати до Москви.

За даними Reuters, найманці вже зайняли Ростов та Воронеж. Пригожин заявив, що найманці не зупиняться доти, доки не передадуть до їхніх рук міністра оборони Росії Сергія Шойгу та очільника Генштабу Валерія Герасимова.

Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації росії. Як війна розпочалась, так вона і закінчиться – всередині рф.

Процес розпочато… pic.twitter.com/4sB6Yz8W7e — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 24, 2023

Нагадаємо, що атака ПВК "Вагнер" на вище керівництво збройних сил Росії в Ростові-на-Дону може серйозно вплинути на бойові операції Росії в Україні. У цьому місті розміщено дві критичні для військової операції структури.

У ніч на 24 червня армія РФ атакувала Україну за допомогою крилатих ракет, запущених з бомбардувальників Ту-95МС і Ту-22М3, морських ракет "Калібр" та ударних безпілотників Shahed-136/131. Десять стратегічних авіаційних одиниць запустили 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 із акваторії Каспійського моря. Вісім далеких бомбардувальників Ту-22М3 здійснили удари за допомогою 9 ракет Х-22 з півночі, півдня та сходу.