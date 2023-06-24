В Ростові-на-Дону стався вибух біля військової бази
24 червня 2023 13:59
Ситуація у Ростові-на-Дону. Фото: Ростов ЧП 24 Новости
В Росії біля штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону стався вибух.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов висловив упевненість у тому, що конфлікт, розв'язаний Росією проти України, обернеться внутрішньою війною у самій Росії та закінчиться там, де розпочався. При цьому він уточнив, що процес уже розпочався.