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В Ростові-на-Дону стався вибух біля військової бази

24 червня 2023 13:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Ростові-на-Дону стався вибух біля військової бази
Ситуація у Ростові-на-Дону. Фото: Ростов ЧП 24 Новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Росії біля штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону стався вибух.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Скриншот допису

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов висловив упевненість у тому, що конфлікт, розв'язаний Росією проти України, обернеться внутрішньою війною у самій Росії та закінчиться там, де розпочався. При цьому він уточнив, що процес уже розпочався.

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