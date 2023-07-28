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В Ростовской области упала ракета: что известно

28 июля 2023 11:58
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Валерия Пержун
редактор
В Ростовской области упала ракета: что известно
Ракета в поле в Ростовской области. Фото: РосСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В ночь с 26 на 27 июля на территории Ростовской области в России рухнула ракета. Местные СМИ сообщают, что снаряд вызвал масштабный пожар.

Об этом пишет один из российских Telegram-каналов.

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Как пишут, СМИ снаряд упал на землю ночью 27 июля. Ракету нашли жители Зазерского в Тацинском районе Ростовской области.

"Местные жители сообщают, что грохот был настолько сильным, что у многих хуторян задрожали стекла", — пишет РосСМИ.

Вокруг остатков снаряда полыхал огонь, поэтому на место происшествия вызвали пожарных.

"Вероятнее всего, когда боеприпас рухнул на землю, произошло возгорание топлива. К счастью, никто из людей не пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняются", — сообщили в МЧС.

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Следует от падения ракеты в поле. Фото: РосСМИ

Спецслужбы расследуют почему ракета упала на землю.

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Скриншот сообщения РосСМИ

Напомним, в ночь с 27 на 28 июля в Москве раздались взрывы.

Также мы писали, что система ПВО на крыше Минобороны РФ не смогла сбить беспилотник.

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