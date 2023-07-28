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В Ростовській область впала ракета: що відомо

28 липня 2023 11:58
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Валерія Пержун
редактор
В Ростовській область впала ракета: що відомо
Ракета в полі у ростовській області. Фото: РосЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У ніч з 26 на 27 липня на території Ростовської області у Росії впала ракета. Місцеві ЗМІ повідомляють, що снаряд спричинив масштабну пожежу.

Про це пише один з російських Telegram-каналів.

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Як пишуть, ЗМІ снаряд впав на землю вночі 27 липня. Ракету знайшли жителі хутора Зазерського у Тацинському районі Ростовської області.

"Місцеві жителі повідомляють, що гуркіт був настільки сильним, що у багатьох хуторян затремтіли шибки", — пише РосЗМІ.

Навколо рештків снаряду палахкотів вогонь, тож на місце події викликали пожежників.

"Найімовірніше, коли боєприпас звалився на землю, сталося загоряння палива. На щастя, ніхто із людей не постраждав. Усі обставини того, що сталося, з'ясовуються", — повідомили в МНС.

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Слід від падіння ракети в полі. Фото: РосЗМІ

Наразі спецслужби розслідують чому ракета впала на землю. 

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Скріншот повідомлення РосЗМІ

Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 липня у Москві пролунали вибухи

Також ми писали, що система ППО на даху Міноборони РФ не змогла збити безпілотник.

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