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Нічна "бавовна" у Москві: що відомо про атаку дронами

28 липня 2023 07:38
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Валерія Пержун
редактор
Нічна "бавовна" у Москві: що відомо про атаку дронами
Безпілотник в небі. Ілюстративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У ніч з 27 на 28 липня у Москві пролунали вибухи. Чергову "бавовну" місцева влада приписує українській стороні.

Про це пише Радіо Свобода

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Атака Москви безпілотниками вночі 28 липня

У Москві вже не вперше за липень пролунала "бавовна". Цієї ночі російську столицю знову атакували БПЛА. Однак, як повідомляє місцева влада дрон збили.

"Вночі було здійснено спробу атаки ворожого безпілотника, збитого силами Міноборони. Руйнувань та постраждалих немає", — про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

Прокоментували збиття дрона і у Міноборони РФ. Там атаку дронами назвали "терористичною".

"Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом об'єктами на території Московської області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями ми писали, що у Москві безпілотник врізався у будинок.

Також виявилось, що система ППО на даху Міноборони РФ не змогла збити безпілотник.

До того ж на росТБ заборонили розповідати про атаку безпілотників на Москву.

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