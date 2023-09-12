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В Румынии начали строить укрытие возле границы с Украиной: в чем причина

12 сентября 2023 23:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Румынии начали строить укрытие возле границы с Украиной: в чем причина
Падение беспилотника возле Плаура, уезд Тулча, Румыния. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Из-за войны в Украине, Румыния начала строить укрытие. В частности, работы уже начались в селе Плауру, расположенном напротив города Измаил в Одесской области. Место выбрали не случайно. Все из-за недавнего падения российского беспилотника в стране.

Об этом сообщает Министерство обороны Румынии.

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В Министерстве обороны Румынии заявили, что работы по строительству укрытия начались в уезде Тулча сегодня, 12 сентября.

Также сообщается, что о строительстве укрытии решили на заседании Национального комитета по чрезвычайным ситуациям 7 сентября 2023 года "О принятии мер защиты на территории страны в непосредственной близости от зоны конфликта в Украине".

"Укрытие размерами 9,6 м в длину, 2 м в ширину (внутри) и 1,5 м в высоту (внутри) будут переданы после завершения работ местным властям коммуны Чаталкиой", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 сентября на румынской территории были обнаружены остатки еще одного беспилотника, который похож на модели, применяемые российскими военными. Части устройства были найдены возле села Плаура в Тульчинском уезде.

В сообщении сказано, что поисковая миссия приступила к исследованию после сообщения от местных административных структур о возможном местоположении дрона в 2,5 км южнее села.

Глава Румынии Клаус Йоханнис немедленно прокомментировал событие, отмечая, что нахождение частей дрона на границе с Украиной может свидетельствовать о грубом нарушении румынского воздушного пространства.

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