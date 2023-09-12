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В Румунії почали будувати укриття біля кордону з Україною: у чому причина

12 вересня 2023 23:23
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Лариса Голуб
Редактор
В Румунії почали будувати укриття біля кордону з Україною: у чому причина
Падіння безпілотника поблизу Плауру, повіт Тулча, Румунія. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Через війну в Україні, Румунія почали будувати укриття. Зокрема, роботи вже тривають в селі Плауру, яке розташоване навпроти міста Ізмаїл в Одеській області. Місце обрали не випадково. Все через падіння російського безпілотника в країні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.

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У Міністерстві оборони Румунії заявили, що роботи з будівництва укриття розпочалися в повіті Тулча сьогодні, 12 вересня. 

Також повідомляється, що про будівництво укриттів вирішили на засіданні Національного комітету з надзвичайних ситуацій від 7 вересня 2023 року "Щодо вжиття заходів захисту на території країни в безпосередній близькості від зони конфлікту в Україні".

"Укриття розмірами 9,6 м в довжину, 2 м в ширину (всередині) і 1,5 м у висоту (всередині) будуть передані після завершення робіт місцевій владі комуни Чаталкіой", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 вересня на румунській території було виявлено залишки ще одного безпілотника, схожого з моделями, що застосовуються російськими військовими. Частини пристрою було знайдено біля села Плауру у Тульчинському повіті.

У повідомленні сказано, що пошукова місія розпочала дослідження після повідомлення від місцевих адміністративних структур про можливе місце розташування дрона за 2,5 км на південь від села.

Глава Румунії Клаус Йоханніс негайно прокоментував подію, наголошуючи, що знаходження частин дрона на кордоні з Україною може свідчити про грубе порушення румунського повітряного простору.

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