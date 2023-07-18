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В СБУ показали, как спецназовцы уничтожают оккупантов и технику врага

18 июля 2023 18:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В СБУ показали, как спецназовцы уничтожают окупантов и технику врага
Спецназовцы СБУ уничтожают солдат РФ. Фото: скриншот из видео СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ продолжают уничтожать российских оккупантов. В течение недели благодаря военным стало гораздо больше потерь в живой силе врага.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Потери врага

За неделю удалось ликвидировать:

  • 40 оккупантов;
  • 4 танка;
  • 5 артиллерийских систем и 1 РСЗО;
  • 1 систему противовоздушной обороны;
  • 5 броневиков и 14 автомобилей;
  • 6 средств радиоэлектронной борьбы;
  • 4 огневые позиции с противотанковым и тяжелым пехотным вооружением;
  • 16 фортификационных сооружений;
  • 2 склада с боеприпасами и 1 с горюче-смазочными материалами.

Совместная работа с артиллерией ВСУ

"Кроме того, вместе с артиллеристами Вооруженных Сил Украины дополнительно поражены еще 70 оккупантов, 2 РСЗО, 4 броневика, 9 автомобилей, 1 единица спецтехники, 11 фортификационных сооружений и 3 склада с боеприпасами", добавили в сообщении.

Напомним, на Таврическом направлении продолжаются бои. В некоторых местах Силы обороны Украины преуспевают, а российские оккупанты отступают.

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