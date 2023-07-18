В СБУ показали, как спецназовцы уничтожают окупантов и технику врага

В СБУ показали, как спецназовцы уничтожают оккупантов и технику врага
18 июля 2023 18:29
Спецназовцы СБУ уничтожают солдат РФ. Фото: скриншот из видео СБУ
Спецназовцы ЦСО "А" СБУ продолжают уничтожать российских оккупантов. В течение недели благодаря военным стало гораздо больше потерь в живой силе врага.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Потери врага
За неделю удалось ликвидировать:
- 40 оккупантов;
- 4 танка;
- 5 артиллерийских систем и 1 РСЗО;
- 1 систему противовоздушной обороны;
- 5 броневиков и 14 автомобилей;
- 6 средств радиоэлектронной борьбы;
- 4 огневые позиции с противотанковым и тяжелым пехотным вооружением;
- 16 фортификационных сооружений;
- 2 склада с боеприпасами и 1 с горюче-смазочными материалами.
Совместная работа с артиллерией ВСУ
"Кроме того, вместе с артиллеристами Вооруженных Сил Украины дополнительно поражены еще 70 оккупантов, 2 РСЗО, 4 броневика, 9 автомобилей, 1 единица спецтехники, 11 фортификационных сооружений и 3 склада с боеприпасами", — добавили в сообщении.
Напомним, на Таврическом направлении продолжаются бои. В некоторых местах Силы обороны Украины преуспевают, а российские оккупанты отступают.