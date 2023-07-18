В СБУ показали, як спецпризначенці знищують окупантів та техніку ворога
18 липня 2023 18:29
Спецпризначенці СБУ знищують солдатів РФ. Фото: скриншот з відео СБУ
Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ продовжують знищувати російських окупантів. Протягом тижня завдяки військовим стало значно більше втрат у живій силі ворога.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Втрати ворога
За тиждень вдалося ліквідувати:
- 40 окупантів;
- 4 танки;
- 5 артилерійських систем і 1 РСЗВ;
- 1 систему протиповітряної оборони;
- 5 броньовиків і 14 автомобілів;
- 6 засобів радіоелектронної боротьби;
- 4 вогневі позиції з протитанковим і тяжким піхотним озброєнням;
- 16 фортифікаційних споруд;
- 2 склади з боєприпасами та 1 з паливно-мастильними матеріалами.
Спільна робота з артилерією ЗСУ
"Крім того, разом із артилеристами Збройних Сил України додатково уражено ще 70 окупантів, 2 РСЗВ, 4 броньовики, 9 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки, 11 фортифікаційних споруд і 3 склади з боєприпасами", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, на Таврійському напрямку продовжуються бої. У деяких місцях Сили оборони України мають успіхи, а російські окупанти відступають.