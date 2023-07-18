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В СБУ показали, як спецпризначенці знищують окупантів та техніку ворога

18 липня 2023 18:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В СБУ показали, як спецпризначенці знищують окупантів та техніку ворога
Спецпризначенці СБУ знищують солдатів РФ. Фото: скриншот з відео СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ продовжують знищувати російських окупантів. Протягом тижня завдяки військовим стало значно більше втрат у живій силі ворога.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Втрати ворога

За тиждень вдалося ліквідувати: 

  • 40 окупантів;
  • 4 танки;
  • 5 артилерійських систем і 1 РСЗВ;
  • 1 систему протиповітряної оборони;
  • 5 броньовиків і 14 автомобілів;
  • 6 засобів радіоелектронної боротьби;
  • 4 вогневі позиції з протитанковим і тяжким піхотним озброєнням;
  • 16 фортифікаційних споруд;
  • 2 склади з боєприпасами та 1 з паливно-мастильними матеріалами.

Спільна робота з артилерією ЗСУ

"Крім того, разом із артилеристами Збройних Сил України додатково уражено ще 70 окупантів, 2 РСЗВ, 4 броньовики, 9 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки, 11 фортифікаційних споруд і 3 склади з боєприпасами", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку продовжуються бої. У деяких місцях Сили оборони України мають успіхи, а російські окупанти відступають.

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