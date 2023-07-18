В СБУ показали, як спецпризначенці знищують окупантів та техніку ворога

Спецпризначенці СБУ знищують солдатів РФ. Фото: скриншот з відео СБУ

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ продовжують знищувати російських окупантів. Протягом тижня завдяки військовим стало значно більше втрат у живій силі ворога.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За тиждень вдалося ліквідувати:

40 окупантів;

4 танки;

5 артилерійських систем і 1 РСЗВ;

1 систему протиповітряної оборони;

5 броньовиків і 14 автомобілів;

6 засобів радіоелектронної боротьби;

4 вогневі позиції з протитанковим і тяжким піхотним озброєнням;

16 фортифікаційних споруд;

2 склади з боєприпасами та 1 з паливно-мастильними матеріалами.

Спільна робота з артилерією ЗСУ

"Крім того, разом із артилеристами Збройних Сил України додатково уражено ще 70 окупантів, 2 РСЗВ, 4 броньовики, 9 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки, 11 фортифікаційних споруд і 3 склади з боєприпасами", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку продовжуються бої. У деяких місцях Сили оборони України мають успіхи, а російські окупанти відступають.