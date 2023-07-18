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Тарнавський розповів про успіхи України на Таврійському напрямку

18 липня 2023 17:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Тарнавський розповів про успіхи України на Таврійському напрямку
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: t.me/otarnavskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На Таврійському напрямку продовжуються бої. У деяких місцях Сили оборони України мають успіхи, а російські окупанти відступають.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За словами Тарнавського, протягом минулої доби противник 20 разів атакував українські позиції та здійснив 678 обстрілів. 

Артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1 681 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими за добу склали понад три роти. Українські військові знищили також 41 одиницю військової техніки російських загарбників, зокрема:

  • Чотири танки;
  • 12 ББМ;
  • три гаубиці 2А65 "Мста-Б";
  • дві одиниці БМ-21 "Град";
  • БпЛА "Орлан-30";
  • БпЛА Supercam;
  • БпЛА Zala;
  • самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація";
  • гармату "Гіацинт-С";
  • автомобільну техніку.

Тарнавський додав, що було знищено чотири склади боєприпасів РФ.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від Сполучених Штатів Америки.

Також ми писали, що на Таврійському напрямку українські захисники успішно нищать ворога, просуваючись вперед. Однак російські окупанти не припиняють атакувати наші позиції та вдаватися до обстрілів.

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