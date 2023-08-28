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В США планируют передать Украине кассетные боеприпасы большей дальности, — WP

28 августа 2023 11:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В США планируют передать Украине кассетные боеприпасы большей дальности, — WP
Американские военные. Фото: US DoD
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Соединенных Штатах Америки думают о том, чтобы передать нашей стране кассетные боеприпасы для реактивной артиллерии с большей дальностью поражения. Они лучше, ведь могут поражать глубже.

Об этом пишет The Washington Post.

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Планы США

Кроме того, США занимаются разработкой плана украинской силы будущего, чтобы противостоять агрессии РФ.

"F-16, которые начнут поступать через несколько месяцев, будут частью этого, но официальные лица США работают с союзниками над многими другими системами вооружения и обучения", — отмечают в сообщении.

Почему Пентагон не предоставляет ATACMS

В свою очередь Украина вместе с союзниками призывают передать ракеты большой дальности ATACMS, которые могут наносить удары по глубоким тылам врага. Однако в Пентагоне выступают против этого, ведь США может их не хватить. Их специально хранят на случай предполагаемого вооруженного конфликта с Китаем.

Напомним, Соединенные Штаты приступят к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 уже в сентябре. Об этом сообщил американский чиновник 24 августа.

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