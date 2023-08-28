В США планируют передать Украине кассетные боеприпасы большей дальности, — WP
В Соединенных Штатах Америки думают о том, чтобы передать нашей стране кассетные боеприпасы для реактивной артиллерии с большей дальностью поражения. Они лучше, ведь могут поражать глубже.
Об этом пишет The Washington Post.
Планы США
Кроме того, США занимаются разработкой плана украинской силы будущего, чтобы противостоять агрессии РФ.
"F-16, которые начнут поступать через несколько месяцев, будут частью этого, но официальные лица США работают с союзниками над многими другими системами вооружения и обучения", — отмечают в сообщении.
Почему Пентагон не предоставляет ATACMS
В свою очередь Украина вместе с союзниками призывают передать ракеты большой дальности ATACMS, которые могут наносить удары по глубоким тылам врага. Однако в Пентагоне выступают против этого, ведь США может их не хватить. Их специально хранят на случай предполагаемого вооруженного конфликта с Китаем.
Напомним, Соединенные Штаты приступят к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 уже в сентябре. Об этом сообщил американский чиновник 24 августа.