США навчатимуть український пілотів на F-16: коли розпочнуть тренування

Механік оглядає винищувач F-16 у США. Фото ілюстративне: google

Сполучені Штати розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже у вересні. Про це повідомив американський чиновник сьогодні, 24 серпня.

Про це йдеться у матеріалі видання The New York Time.

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Повідомляється, що минулого тижня представники Міноборони США заявили про те, що українських пілотів навчатимуть на винищувачах F-16 у тому випадку, якщо зусилля на чолі з Нідерландами та Данією досягнуть спроможності.

Однак, у Пентагоні змінюють свою думку з приводу цього і також хочуть залучити військових для тренувань. За попередньою інформацією, вони стартують вже у вересні.

Спочатку, як йдеться у виданні, було незрозуміло: США повноцінно готуватимуть пілотів чи це буде додаткова група. Попередньо, це рішення мали озвучити спеціально до Дня Незалежності України.

Нагадаємо, коаліція країн, які навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16, поповнилася ще однією державою. Відтак, до тренувань приєдналася Португалія.

Додамо, Сполучені Штати Америки погодилися відправити винищувачі F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Це відбудеться після завершення навчань українських пілотів.

Також Норвегія вирішила передати для України винищувачі F-16. Водночас заяви від офіційних осіб ще не було.