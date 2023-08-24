Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow США навчатимуть український пілотів на F-16: коли розпочнуть тренування arrow

США навчатимуть український пілотів на F-16: коли розпочнуть тренування

24 серпня 2023 21:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
США навчатимуть український пілотів на F-16: коли розпочнуть тренування
Механік оглядає винищувач F-16 у США. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сполучені Штати розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже у вересні. Про це повідомив американський чиновник сьогодні, 24 серпня. 

Про це йдеться у матеріалі видання The New York Time.

Читайте також:

США розпочнуть навчання на F-16

Повідомляється, що минулого тижня представники Міноборони США заявили про те, що українських пілотів навчатимуть на винищувачах F-16 у тому випадку, якщо зусилля на чолі з Нідерландами та Данією досягнуть спроможності.

Однак, у Пентагоні змінюють свою думку з приводу цього і також хочуть залучити військових для тренувань. За попередньою інформацією, вони стартують вже у вересні. 

Спочатку, як йдеться у виданні, було незрозуміло: США повноцінно готуватимуть пілотів чи це буде додаткова група. Попередньо, це рішення мали озвучити спеціально до Дня Незалежності України. 

Нагадаємо, коаліція країн, які навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16, поповнилася ще однією державою. Відтак, до тренувань приєдналася Португалія.

Додамо, Сполучені Штати Америки погодилися відправити винищувачі F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Це відбудеться після завершення навчань українських пілотів.

Також Норвегія вирішила передати для України винищувачі F-16. Водночас заяви від офіційних осіб ще не було.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

День незалежності України — яка ціна свободи

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз