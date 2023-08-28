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В США планують передати Україні касетні боєприпаси більшої дальності, — WP

28 серпня 2023 11:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В США планують передати Україні касетні боєприпаси більшої дальності, — WP
Американські військові. Фото: US DoD
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Сполучених Штатах Америки думають над тим, аби передати нашій країні касетні боєприпаси для реактивної артилерії з більшою дальністю ураження. Вони є кращими, адже можуть вражати глибше.

Про це пише The Washington Post.

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Плани США

Крім того, США займаються розробкою плану української "сили майбутнього", аби протистояти агресії РФ.

"F-16, які почнуть надходити через кілька місяців, будуть частиною цього, але офіційні особи США працюють з союзниками над багатьма іншими системами озброєння і навчанням", — зазначають у повідомленні.

Чому Пентагон не надає ATACMS

Своєю чергою Україна разом із союзниками закликають передати ракети великої дальності ATACMS, які можуть завдавати ударів по глибоких тилах ворога. Проте в Пентагоні виступають проти цього, адже США може їх не вистачити. Їх спеціально зберігають на випадок ймовірного збройного конфлікту з Китаєм. 

Нагадаємо, Сполучені Штати розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже у вересні. Про це повідомив американський чиновник 24 серпня. 

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