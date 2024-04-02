В Сумах раздался взрыв — город под авиаударом

Взрыв в ночном небе. Фото иллюстративное: Pixabay

В Сумах раздался взрыв. Сообщается, что по городу был нанесен удар корректируемыми авиабомбами КАБ-1500.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення".

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В Сумах раздался взрыв

Источник: Telegram Суспільне Суми

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили регион об опасности от управляемых авиабомб КАБ-1500. В настоящее время в регионе зафиксирован отбой угрозы с неба.

Источник: Telegram ВС ВСУ

Новости Сум — последняя информация

Напомним, ранее глава Сумской ОГА Владимир Артюх сравнил обстрелы области с прошлым годом, заявив, что их интенсивность выросла втрое.

Добавим, что Россия не прекращает обстреливать Сумскую область, к тому же атаки на пограничные участились даже после того, как российские добровольцы начали проводить рейды на территории Белгородской области.

Также из-за масштабных обстрелов Сумской области в некоторых общинах была объявлена эвакуация. Однако есть деревни, откуда вывезти людей невозможно.