В Сумах раздался взрыв — город под авиаударом
В Сумах раздался взрыв. Сообщается, что по городу был нанесен удар корректируемыми авиабомбами КАБ-1500.
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення".
В Сумах раздался взрыв
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили регион об опасности от управляемых авиабомб КАБ-1500. В настоящее время в регионе зафиксирован отбой угрозы с неба.
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Напомним, ранее глава Сумской ОГА Владимир Артюх сравнил обстрелы области с прошлым годом, заявив, что их интенсивность выросла втрое.
Добавим, что Россия не прекращает обстреливать Сумскую область, к тому же атаки на пограничные участились даже после того, как российские добровольцы начали проводить рейды на территории Белгородской области.
Также из-за масштабных обстрелов Сумской области в некоторых общинах была объявлена эвакуация. Однако есть деревни, откуда вывезти людей невозможно.
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