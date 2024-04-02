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В Сумах раздался взрыв — город под авиаударом

2 апреля 2024 22:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Сумах раздался взрыв — город под авиаударом
Взрыв в ночном небе. Фото иллюстративное: Pixabay
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Сумах раздался взрыв. Сообщается, что по городу был нанесен удар корректируемыми авиабомбами КАБ-1500.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення".

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В Сумах раздался взрыв - город под авиаударом
Источник: Telegram Суспільне Суми

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили регион об опасности от управляемых авиабомб КАБ-1500. В настоящее время в регионе зафиксирован отбой угрозы с неба.

В Сумах раздался взрыв - город под авиаударом
Источник: Telegram ВС ВСУ

Новости Сум — последняя информация

Напомним, ранее глава Сумской ОГА Владимир Артюх сравнил обстрелы области с прошлым годом, заявив, что их интенсивность выросла втрое.

Добавим, что Россия не прекращает обстреливать Сумскую область, к тому же атаки на пограничные участились даже после того, как российские добровольцы начали проводить рейды на территории Белгородской области.

Также из-за масштабных обстрелов Сумской области в некоторых общинах была объявлена эвакуация. Однако есть деревни, откуда вывезти людей невозможно.

взрыв
Украина
Сумы
война в Украине
авиабомба

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