В Сумах пролунав вибух — місто під авіаударом
В Сумах пролунав вибух. Повідомляється, що по місту було завдано удару керованими авіабомбами КАБ-1500.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення".
В Сумах пролунав вибух
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили регіон про небезпеку від керованих авіабомб КАБ-1500. Станом на зараз у регіоні зафіксовано відбій загрози з неба.
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Нагадаємо, раніше голова Сумської ОДА Володимир Артюх порівняв обстріли області з минулим роком, заявивши, що їхня інтенсивність зросла втричі.
Додамо, що Росія не припиняє обстрілювати Сумську область, до того ж атаки на прикордоння навіть почастішали після того, як російські добровольці почали проводити рейди на території Бєлгородщини.
Також через масштабні обстріли Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. Однак є села, звідки вивезти людей неможливо.
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