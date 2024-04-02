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В Сумах пролунав вибух — місто під авіаударом

2 квітня 2024 22:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Сумах пролунав вибух — місто під авіаударом
Вибух у нічному небі. Фото ілюстративне: Pixabay
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Сумах пролунав вибух. Повідомляється, що по місту було завдано удару керованими авіабомбами КАБ-1500.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення".

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В Сумах пролунав вибух — місто під авіаударом
Джерело: Telegram Суспільне Суми

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили регіон про небезпеку від керованих авіабомб КАБ-1500. Станом на зараз у регіоні зафіксовано відбій загрози з неба. 

В Сумах пролунав вибух — місто під авіаударом
Джерело: Telegram ПС ЗСУ

Новини Сум — остання інформація

Нагадаємо, раніше голова Сумської ОДА Володимир Артюх порівняв обстріли області з минулим роком, заявивши, що їхня інтенсивність зросла втричі.

Додамо, що  Росія не припиняє обстрілювати Сумську область, до того ж атаки на прикордоння навіть почастішали після того, як російські добровольці почали проводити рейди на території Бєлгородщини. 

Також через масштабні обстріли Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. Однак є села, звідки вивезти людей неможливо.

вибух
Україна
Суми
війна в Україні
авіабомба

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