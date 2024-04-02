В Сумах пролунав вибух — місто під авіаударом

Вибух у нічному небі. Фото ілюстративне: Pixabay

В Сумах пролунав вибух. Повідомляється, що по місту було завдано удару керованими авіабомбами КАБ-1500.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення".

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В Сумах пролунав вибух

Джерело: Telegram Суспільне Суми

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили регіон про небезпеку від керованих авіабомб КАБ-1500. Станом на зараз у регіоні зафіксовано відбій загрози з неба.

Джерело: Telegram ПС ЗСУ

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Нагадаємо, раніше голова Сумської ОДА Володимир Артюх порівняв обстріли області з минулим роком, заявивши, що їхня інтенсивність зросла втричі.

Додамо, що Росія не припиняє обстрілювати Сумську область, до того ж атаки на прикордоння навіть почастішали після того, як російські добровольці почали проводити рейди на території Бєлгородщини.

Також через масштабні обстріли Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. Однак є села, звідки вивезти людей неможливо.