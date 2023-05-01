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Во временно оккупированном Мариуполе россияне приступили к мобилизации украинцев

1 мая 2023 23:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Во временно оккупированном Мариуполе россияне приступили к мобилизации украинцев
Временно оккупирован украинский Мариуполь. Фото: Associated Press
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Мариуполе приступили к работе призывные комиссии. Россияне в оккупированном городе приступили к мобилизации.

Об этом пишет Мариупольский городской совет на своей Telegram-странице.

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Приказ о создании таких комиссий подписал лидер так называемой ДНР Денис Пушилин. Документ уже размещен на "официальных" каналах оккупационной администрации, говорится в сообщении.

"Сначала российские оккупанты принесли в Донецк войну, разрушили ее города и села, убили десятки тысяч мирных жителей, сделали их заложниками обстоятельств, а теперь хотят сделать из них резервистов, чтобы бросать на фронт в качестве пушечного мяса. Россия уже доказала всему миру , что жизнь людей для нее ничего не стоит, это только ресурс для ведения кровавой и захватнической войны. Но верим, что скоро ВСУ освободят наш город от оккупантов и мариупольцы будут в безопасности", — мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Отметим, что до августа в оккупированном Мариуполе будет продолжаться призыв мужчин 1996-2005 годов рождения. Так называемые "местные администрации" должны искать граждан, не выполняющих "военные обязательства". Им угрожают уголовной ответственностью, заявили в городском совете Мариуполя.

Ранее мы писали, что Путин уволил генерал-полковника Михаила Мизинцева с должности замминистра обороны РФ. Речь идет о "мариупольском мяснике", который три месяца руководил осадой Мариуполя.

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