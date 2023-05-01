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В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розпочали мобілізацію українців

1 травня 2023 23:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розпочали мобілізацію українців
Тимчасово окупований український Маріуполь. Фото: Associated Press
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Маріуполі розпочали роботу призовні комісії. Росіяни в окупованому місті почали мобілізацію.

Про це пише Маріупольська міська рада на своїй Telegram-сторінці.

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Що відомо

Наказ про створення таких комісій підписав лідер так званої "ДНР" Денис Пушилін. Документ вже розміщено на "офіційних" каналах окупаційної адміністрації, йдеться в повідомленні.

"Спочатку російські окупанти принесли на Донеччину війну, зруйнували її міста та села, вбили десятки тисяч мирних жителів, зробили їх заручниками обставин, а тепер хочуть зробити з них резервістів, аби кидати на фронт у якості гарматного м'яса. росія вже довела всьому світові, що життя людей для неї нічого не варте, це лише ресурс для ведення кровавої та загарбницької війни.  Але віримо, що скоро ЗСУ звільнять наше місто від окупантів та маріупольці будуть у безпеці",мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Зазначимо, що до серпня у окупованому Маріуполі триватиме призов чоловіків 1996-2005 років народження. Так звані "місцеві адміністрації" мають шукати громадян, які не виконують "військові зобов’язання". Їм погрожують кримінальною відповідальністю, заявили в міській раді Маріуполя.

Раніше ми писали, що Путін звільнив генерал-полковника Михайла Мізінцева з посади заступника міністра оборони РФ. Мова йде про "маріупольського м'ясника", який три місяці керував облогою Маріуполя.

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