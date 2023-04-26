Google оприлюднив нові супутникові знімки Маріуполя: як виглядає знищене Росією місто

Як нині виглядає Маріуполь. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Компанія Google виклала у вільний доступ свіжі супутникові знімки українського Маріуполя. Кожен охочий може побачити, як зараз виглядає знищене росіянами місто.

Свіжі супутникові знімки Маріуполя можна подивитися на сервісі Google Maps.

Читайте також:

Свіжі фото Маріуполя

Компанія Google оприлюднила свіжі супутникові фотографії Маріуполя.

На цих фото можна побачити наслідки російської агресії та численних обстрілів міста.

Як зараз виглядає Маріуполь

Супутникові фото Азовсталі

Знищена багатоповерхівка, Маріуполь

Наслідки російських обстрілів Маріуполя

Маріуполь після російського вторгнення

Знищені житлові квартали Маріуполя

Обстріляні росіянами квартали Маріуполя

Знищені супермаркети Маріуполя 1 / 8

Як виглядає знищене місто

На супутникових знімках Маріуполя можна побачити, зокрема, драматичний театр, на який росіяни скинули авіабомби.

Також видно наслідки бомбардувань і обстрілів як заводу "Азовсталь", останнього укриття українських військових, так і житлових кварталів міста.

Нагадаємо, що росіяни уже почали знімати у знищеному ними ж Маріуполі кіно.