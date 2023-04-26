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Google оприлюднив нові супутникові знімки Маріуполя: як виглядає знищене Росією місто

26 квітня 2023 10:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Google оприлюднив нові супутникові знімки Маріуполя: як виглядає знищене Росією місто
Як нині виглядає Маріуполь. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Компанія Google виклала у вільний доступ свіжі супутникові знімки українського Маріуполя. Кожен охочий може побачити, як зараз виглядає знищене росіянами місто.

Свіжі супутникові знімки Маріуполя можна подивитися на сервісі Google Maps.

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Свіжі фото Маріуполя

Компанія Google оприлюднила свіжі супутникові фотографії Маріуполя.

На цих фото можна побачити наслідки російської агресії та численних обстрілів міста.

  • Як зараз виглядає Маріуполь
    Як зараз виглядає Маріуполь
  • Супутникові фото Азовсталі
    Супутникові фото Азовсталі
  • Знищена багатоповерхівка, Маріуполь
    Знищена багатоповерхівка, Маріуполь
  • Наслідки російських обстрілів Маріуполя
    Наслідки російських обстрілів Маріуполя
  • Маріуполь після російського вторгнення
    Маріуполь після російського вторгнення
  • Знищені житлові квартали Маріуполя
    Знищені житлові квартали Маріуполя
  • Обстріляні росіянами квартали Маріуполя
    Обстріляні росіянами квартали Маріуполя
  • Знищені супермаркети Маріуполя
    Знищені супермаркети Маріуполя
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Як виглядає знищене місто

На супутникових знімках Маріуполя можна побачити, зокрема, драматичний театр, на який росіяни скинули авіабомби.

Також видно наслідки бомбардувань і обстрілів як заводу "Азовсталь", останнього укриття українських військових, так і житлових кварталів міста.

Нагадаємо, що росіяни уже почали знімати у знищеному ними ж Маріуполі кіно.

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