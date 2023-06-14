Воздушная тревога вечером 14 июня

Ракета в небе. Фото: google.com.

Около 23:40 в Украине вторично объявили масштабную воздушную тревогу во всех областях. В России взлетел самолет МиГ-31К.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 14 июня

Вечером, 14 июня, в Украине вторично прозвучала сирена воздушной тревоги. Совершенно все области "покраснели".

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:45. Фото:скриншот

Мониторинговые группы сообщили, что в России взлетел самолет МиГ-31К. Это носитель гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал".

Напомним, 14 июня в Украине уже звучала воздушная тревога около 20:00. Тогда сообщалось о взлете самолета МиГ-31К.