Воздушная тревога вечером 14 июня

В Украине раздается воздушная тревога: какая причина
14 июня 2023 23:50
Ракета в небе. Фото: google.com.
Около 23:40 в Украине вторично объявили масштабную воздушную тревогу во всех областях. В России взлетел самолет МиГ-31К.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Воздушная тревога в Украине 14 июня
Вечером, 14 июня, в Украине вторично прозвучала сирена воздушной тревоги. Совершенно все области "покраснели".
Мониторинговые группы сообщили, что в России взлетел самолет МиГ-31К. Это носитель гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал".
Напомним, 14 июня в Украине уже звучала воздушная тревога около 20:00. Тогда сообщалось о взлете самолета МиГ-31К.