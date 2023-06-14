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В Украине раздается воздушная тревога: какая причина

14 июня 2023 23:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога вечером 14 июня
Ракета в небе. Фото: google.com.
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Около 23:40 в Украине вторично объявили масштабную воздушную тревогу во всех областях. В России взлетел самолет МиГ-31К.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 14 июня

Вечером, 14 июня, в Украине вторично прозвучала сирена воздушной тревоги. Совершенно все области "покраснели".

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Карта воздушных тревог по состоянию на 23:45. Фото:скриншот

Мониторинговые группы сообщили, что в России взлетел самолет МиГ-31К. Это носитель гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал".

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Напомним, 14 июня в Украине уже звучала воздушная тревога около 20:00. Тогда сообщалось о взлете самолета МиГ-31К.

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