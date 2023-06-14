Повітряна тривога ввечері 14 червня

Ракета в небі. Фото: google.com.

Близько 23:40 в Україні вдруге оголосили масштабну повітряну тривогу у всіх областях. У Росії злетів літак МіГ-31К.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 14 червня

Увечері, 14 червня, в Україні вдруге прозвучала сирена повітряної тривоги. Абсолютно всі області "почервоніли".

Мапа повітряних тривог станом на 23:45. Фото:скріншот

Моніторингові групи повідомили, що в Росії злетів літак МіГ-31К. Це носій гіперзвукових ракет Х-47 "Кинджал".

Нагадаємо, 14 червня в Україні вже звучала повітряна тривога, близько 20:00. Тоді повідомлялось про зліт літака МіГ-31К.