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В Україні лунає повітряна тривога: яка причина

14 червня 2023 23:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога ввечері 14 червня
Ракета в небі. Фото: google.com.
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Близько 23:40 в Україні вдруге оголосили масштабну повітряну тривогу у всіх областях. У Росії злетів літак МіГ-31К.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні 14 червня

Увечері, 14 червня, в Україні вдруге прозвучала сирена повітряної тривоги. Абсолютно всі області "почервоніли".

скріншот
Мапа повітряних тривог станом на 23:45. Фото:скріншот

Моніторингові групи повідомили, що в Росії злетів літак МіГ-31К. Це носій гіперзвукових ракет Х-47 "Кинджал". 

скріншот

Нагадаємо, 14 червня в Україні вже звучала повітряна тривога, близько 20:00. Тоді повідомлялось про зліт літака МіГ-31К.

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