Повітряна тривога ввечері 14 червня

В Україні лунає повітряна тривога: яка причина
14 червня 2023 23:50
Ракета в небі. Фото: google.com.
Близько 23:40 в Україні вдруге оголосили масштабну повітряну тривогу у всіх областях. У Росії злетів літак МіГ-31К.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Повітряна тривога в Україні 14 червня
Увечері, 14 червня, в Україні вдруге прозвучала сирена повітряної тривоги. Абсолютно всі області "почервоніли".
Моніторингові групи повідомили, що в Росії злетів літак МіГ-31К. Це носій гіперзвукових ракет Х-47 "Кинджал".
Нагадаємо, 14 червня в Україні вже звучала повітряна тривога, близько 20:00. Тоді повідомлялось про зліт літака МіГ-31К.