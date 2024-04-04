В Украине раздается воздушная тревога — какие регионы в опасности

Запуск баллистической ракеты "Искандер". Фото: росСМИ

В отдельных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе запуска баллистических ракет, под ударом могут находиться Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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По сообщению ВВС, регионы могут находиться под возможным прицелом баллистических ракет.

Источник: Telegram ВС ВСУ

По состоянию на 16:11 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее сирены прозвучали в Одесской области.

Раздалась воздушная тревога и ночью: сообщалось о налете беспилотников Shahed-136.