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В Украине раздается воздушная тревога — какие регионы в опасности

4 апреля 2024 16:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Украине раздается воздушная тревога — какие регионы в опасности
Запуск баллистической ракеты "Искандер". Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В отдельных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе запуска баллистических ракет, под ударом могут находиться Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

По сообщению ВВС, регионы могут находиться под возможным прицелом баллистических ракет.

В Украине раздается воздушная тревога — какие регионы в опасности
Источник: Telegram ВС ВСУ

По состоянию на 16:11 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:

В Украине раздается воздушная тревога — какие регионы в опасности
Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее сирены прозвучали в Одесской области.

Раздалась воздушная тревога и ночью: сообщалось о налете беспилотников Shahed-136.

Украина
Харьковская область
Донецкая область
Запорожская область
Днепропетровская область
Сумская область
Полтавская область
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

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