В Украине раздается воздушная тревога — какие регионы в опасности
4 апреля 2024 16:17
Запуск баллистической ракеты "Искандер". Фото: росСМИ
В отдельных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе запуска баллистических ракет, под ударом могут находиться Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
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По сообщению ВВС, регионы могут находиться под возможным прицелом баллистических ракет.
По состоянию на 16:11 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:
Напомним, ранее сирены прозвучали в Одесской области.
Раздалась воздушная тревога и ночью: сообщалось о налете беспилотников Shahed-136.
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