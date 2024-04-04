В Україні лунає повітряна тривога — які регіони в небезпеці

Запуск балістичної ракети "Іскандер". Фото: росЗМІ

В окремих регіонах України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу запуску балістичних ракет, під ударом можуть перебувати Сумська, Полтавська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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За повідомленням ВПС, регіони можуть перебувати під потенційним прицілом балістичних ракет.

Джерело: Telegram ПС ЗСУ

Станом на 16:11 карта повітряних тривог по Україні виглядає наступним чином:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше сирени пролунали на Одещині.

Лунала повітряна тривога й вночі: повідомлялося про наліт безпілотників Shahed-136.