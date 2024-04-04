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В Україні лунає повітряна тривога — які регіони в небезпеці

4 квітня 2024 16:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні лунає повітряна тривога — які регіони в небезпеці
Запуск балістичної ракети "Іскандер". Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В окремих регіонах України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу запуску балістичних ракет, під ударом можуть перебувати Сумська, Полтавська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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За повідомленням ВПС, регіони можуть перебувати під потенційним прицілом балістичних ракет.

В Україні лунає повітряна тривога — які регіони в небезпеці
Джерело: Telegram ПС ЗСУ

Станом на 16:11 карта повітряних тривог по Україні виглядає наступним чином:

В Україні лунає повітряна тривога — які регіони в небезпеці
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше сирени пролунали на Одещині.

Лунала повітряна тривога й вночі: повідомлялося про наліт безпілотників Shahed-136.

Україна
Харківська область
Донецька область
Запорізька область
Дніпропетровська область
Сумська область
Полтавська область
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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