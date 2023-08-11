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В Украине раздается воздушная тревога: объявлена ракетная опасность

11 августа 2023 09:19
обновлено: 09:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине раздается воздушная тревога: объявлена ракетная опасность
Воздушная тревога в Украине. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине объявили воздушную тревогу в большинстве областей. В настоящее время есть ракетная опасность.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Скриншот сообщений

Где есть опасность

В настоящее время есть угроза для Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Луганской областей.

Карта воздушных тревог

Обновлено 09:29. В воздушных силах сообщили об угрозе ракетной опасности в Черкасской, Киевской и Черниговской областях.

Скриншот сообщений

Обновлено 09:47. После отбоя по областям была вновь объявлена тревога в Киевской и Черниговской областях, пишут Воздушные Силы.

Скриншот сообщений

Обновлено 09:49. В настоящее время во всей стране объявлена воздушная тревога.

"Вся Украина — ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — написали в Воздушных Силах.

Скриншот сообщения
Карта воздушных тревог

Напомним, продолжаются уже 534 сутки полномасштабной войны, которую начала Россия в Украине. За минувшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар.

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