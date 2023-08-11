Скільки разів армія РФ обстріляла Україну за минулу добу: зведення Генштабу
Триває вже 534 доба повномасштабної війни, яку розпочала Росія в Україні. За минулу добу ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційних ударів.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Обстріли російської армії
Також окупанти 70 разів обстріляли із систем залпового вогню позиції українських захисників та населені пункти.
"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — зазначили у повідомленні.
Крім того, за словами військових, ймовірність завдання російських ударів по території України залишається на висококому рівні.
Обстріли Запоріжжя
Вчора, 10 серпня, російські терористи в черговий раз завдали удару по Запоріжжю. Місто постійно страждає від ворожих обстрілів.
Нагадаємо, у четвер, 10 серпня, російські війська знову обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.