Скільки разів армія РФ обстріляла Україну за минулу добу: зведення Генштабу

Російський "Град". Фото: росЗМІ

Триває вже 534 доба повномасштабної війни, яку розпочала Росія в Україні. За минулу добу ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційних ударів.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

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Обстріли російської армії

Також окупанти 70 разів обстріляли із систем залпового вогню позиції українських захисників та населені пункти.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — зазначили у повідомленні.

Крім того, за словами військових, ймовірність завдання російських ударів по території України залишається на висококому рівні.

Скриншот допису

Скриншот допису

Обстріли Запоріжжя

Вчора, 10 серпня, російські терористи в черговий раз завдали удару по Запоріжжю. Місто постійно страждає від ворожих обстрілів.

Нагадаємо, у четвер, 10 серпня, російські війська знову обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.