Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні лунає повітряна тривога: оголошено ракетну небезпеку arrow

В Україні лунає повітряна тривога: оголошено ракетну небезпеку

11 серпня 2023 09:19
оновлено: 09:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні лунає повітряна тривога: оголошено ракетну небезпеку
Повітряна тривога в Україні. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні оголосили повітряну тривогу у більшості областей. Наразі триває ракетна небезпека. 

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. 

Читайте також:
Скриншот дописів

Де триває небезпека

Наразі є загроза для Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Луганської областей. 

Мапа повітряних тривог

Оновлено 09:29. У Повітряних Силах повідомили про загрозу ракетної небезпеки у Черкаській, Київській та Чернігівській областях. 

Скриншот дописів

Оновлено 09:47. Після відбою по областях, було знову оголошено тривогу на Київщині та Чернігівщині, пишуть Повітряні Сили.

Скриншот дописів

Оновлено 09:49. Наразі у всій країні оголошено повітряну тривогу. 

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — написали у Повітряних Силах.

Скриншот допису
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, триває вже 534 доба повномасштабної війни, яку розпочала Росія в Україні. За минулу добу ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний удар.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз