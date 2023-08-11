В Україні лунає повітряна тривога: оголошено ракетну небезпеку

Повітряна тривога в Україні. Ілюстративне фото: google.com

В Україні оголосили повітряну тривогу у більшості областей. Наразі триває ракетна небезпека.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Де триває небезпека

Наразі є загроза для Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Луганської областей.

Мапа повітряних тривог

Оновлено 09:29. У Повітряних Силах повідомили про загрозу ракетної небезпеки у Черкаській, Київській та Чернігівській областях.

Скриншот дописів

Оновлено 09:47. Після відбою по областях, було знову оголошено тривогу на Київщині та Чернігівщині, пишуть Повітряні Сили.

Скриншот дописів

Оновлено 09:49. Наразі у всій країні оголошено повітряну тривогу.

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — написали у Повітряних Силах.

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Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, триває вже 534 доба повномасштабної війни, яку розпочала Росія в Україні. За минулу добу ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний удар.