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В Украине раздается воздушная тревога: угроза пусков крылатых ракет

25 июля 2023 10:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине раздается воздушная тревога: угроза пусков крылатых ракет
Вылет ракеты. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине, 25 июля, объявили воздушную тревогу. В настоящее время идет угроза для северных и восточных областей Украины.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

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"Угроза пусков крылатых ракет с самолета Ту-22м3 с северо-восточного направления! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!", — подчеркнули в сообщении.

Скриншот сообщения

Где объявлена воздушная тревога

Пока угроза существует для Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Также опасность угрожает временно оккупированному Крыму.

Карта воздушных тревог. Источник: alerts.in.ua

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Напомним, в штормовом Черном море находятся восемь вражеских кораблей. Пока на боевом дежурстве нет ракетоносителей, впрочем, ситуация может измениться через несколько часов. Не следует игнорировать сигналы тревоги.

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