В Україні лунає повітряна тривога: загроза пусків крилатих ракет
В Україні, 25 липня, оголосили повітряну тривогу. Наразі триває загроза для північних та східних областей України.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Загроза крилатих ракет
"Загроза пусків крилатих ракет з літака Ту-22м3 з північно-східного напрямку! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!", — наголосили у повідомленні.
Де оголошена повітряна тривога
Наразі загроза існує для Сумської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Також небезпека загрожує тимчасово окупованому Криму.
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Нагадаємо, в штормовому Чорному морі перебувають вісім ворожих кораблів. Наразі на бойовому чергуванні немає ракетоносіїв, втім ситуація може змінитись за кілька годин. Тож не слід ігнорувати сигнали тривоги.