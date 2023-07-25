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В Україні лунає повітряна тривога: загроза пусків крилатих ракет

25 липня 2023 10:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні лунає повітряна тривога: загроза пусків крилатих ракет
Виліт ракети. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні, 25 липня, оголосили повітряну тривогу. Наразі триває загроза для північних та східних областей України. 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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"Загроза пусків крилатих ракет з літака Ту-22м3 з північно-східного напрямку! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!", — наголосили у повідомленні.

Скриншот допису

Де оголошена повітряна тривога 

Наразі загроза існує для Сумської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Також небезпека загрожує тимчасово окупованому Криму. 

Мапа повітряних тривог. Джерело: alerts.in.ua

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Нагадаємо, в штормовому Чорному морі перебувають вісім ворожих кораблів. Наразі на бойовому чергуванні немає ракетоносіїв, втім ситуація може змінитись за кілька годин. Тож не слід ігнорувати сигнали тривоги.

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