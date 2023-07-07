Бригада "Маґура" знищила танк окупантів: фото

У Міноборони показали, що залишилося від ворожого танка, який підстрелила бригада "Маґура"
Сили оборони України продовжують ліквідовувати російських загарбників та їх військову техніку. Зокрема, бригада сержанта Валерія Маркуса "Маґура" блискуче знищила танк окупантів Т-90 "Прорив".
Що залишилося від ворожого танку — показали у Міноборони України.
Знищений російський танк
"Був ворожий Т-90 — і немає. Арта "Маґури" влучно стріляє", — підписали допис у Міноборони.
-
Етапи знищення російського танку. Фото: Міноборони\Facebook
-
Етапи знищення російського танку. Фото: Міноборони\Facebook
-
Етапи знищення російського танку. Фото: Міноборони\Facebook
-
Етапи знищення російського танку. Фото: Міноборони\Facebook
Як знищували танк окупантів?
Раніше у соцмережах підрозділу оприлюднили відео-роботу зі знищення російського танку. Відомо, що це сталося на Запорізькій ділянці фронту, де діє бригада "Маґура".
Нагадаємо, що головний майстер-сержант 47-ї незалежної механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус повідомив, що незабаром його бригада оголосить набір людей. Втім, поки що це буде набір людей з анкет на ключові посади.
Додамо, що сержант 47-го окремого мотострілецького батальйону "Маґура" Валерій Маркус повідомив про серйозні втрати військової техніки. При цьому він оголосив великий збір на дрони та техніку для своєї бригади.