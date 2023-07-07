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У Міноборони показали, що залишилося від ворожого танка, який підстрелила бригада "Маґура"

7 липня 2023 19:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Бригада "Маґура" знищила танк окупантів: фото
47-й окремий мотострілковий батальйон "Маґура". Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України продовжують ліквідовувати російських загарбників та їх військову техніку. Зокрема, бригада сержанта Валерія Маркуса "Маґура" блискуче знищила танк окупантів Т-90 "Прорив".

Що залишилося від ворожого танку — показали у Міноборони України

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Знищений російський танк

"Був ворожий Т-90 — і немає. Арта "Маґури" влучно стріляє", — підписали допис у Міноборони. 

 

  • Етапи знищення російського танку. Фото: Міноборони\Facebook
  • Етапи знищення російського танку. Фото: Міноборони\Facebook
  • Етапи знищення російського танку. Фото: Міноборони\Facebook
  • Етапи знищення російського танку. Фото: Міноборони\Facebook
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Як знищували танк окупантів?

Раніше у соцмережах підрозділу оприлюднили відео-роботу зі знищення російського танку. Відомо, що це сталося на Запорізькій ділянці фронту, де діє бригада "Маґура".

 

Нагадаємо, що головний майстер-сержант 47-ї незалежної механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус повідомив, що незабаром його бригада оголосить набір людей. Втім, поки що це буде набір людей з анкет на ключові посади.

Додамо, що сержант 47-го окремого мотострілецького батальйону "Маґура" Валерій Маркус повідомив про серйозні втрати військової техніки. При цьому він оголосив великий збір на дрони та техніку для своєї бригади.

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