Бригада "Маґура" знищила танк окупантів: фото

47-й окремий мотострілковий батальйон "Маґура". Фото: google

Сили оборони України продовжують ліквідовувати російських загарбників та їх військову техніку. Зокрема, бригада сержанта Валерія Маркуса "Маґура" блискуче знищила танк окупантів Т-90 "Прорив".

Що залишилося від ворожого танку — показали у Міноборони України.

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"Був ворожий Т-90 — і немає. Арта "Маґури" влучно стріляє", — підписали допис у Міноборони.

Етапи знищення російського танку. Фото: Міноборони\Facebook

Етапи знищення російського танку. Фото: Міноборони\Facebook

Етапи знищення російського танку. Фото: Міноборони\Facebook

Етапи знищення російського танку. Фото: Міноборони\Facebook 1 / 4

Як знищували танк окупантів?

Раніше у соцмережах підрозділу оприлюднили відео-роботу зі знищення російського танку. Відомо, що це сталося на Запорізькій ділянці фронту, де діє бригада "Маґура".

Нагадаємо, що головний майстер-сержант 47-ї незалежної механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус повідомив, що незабаром його бригада оголосить набір людей. Втім, поки що це буде набір людей з анкет на ключові посади.

Додамо, що сержант 47-го окремого мотострілецького батальйону "Маґура" Валерій Маркус повідомив про серйозні втрати військової техніки. При цьому він оголосив великий збір на дрони та техніку для своєї бригади.