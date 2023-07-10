В Україні лунає повітряна тривога: загроза ракетного удару

В Україні повітряна тривога

В Україні, 10 липня, оголосили повітряну тривогу в декількох областях України. Станом на 11:19 годину, тривога лунала у 12 областях України.

Про це повідомляють моніторингові групи.

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Що відомо про повітряну тривогу

Мапа тривог в Україні 10 липня станом на 11:24. Фото: скріншот

В Україні об 11:05 стало відомо про виліт 4-х бортів Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області рф.

Причина повітряної тривоги 10 липня. Фото: скріншот

Деякі моніторингові канали повідомили, що можлива передислокація літаків на інші аеродроми .

Нагадаємо, російські війська вдарили по Оріхову Запорізької області. Зокрема, окупанти завдали удару по житлових кварталах під час видачі гуманітарної допомоги.