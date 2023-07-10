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В Україні лунає повітряна тривога: загроза ракетного удару

10 липня 2023 11:28
оновлено: 11:28
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
В Україні лунає повітряна тривога: загроза ракетного удару
В Україні повітряна тривога
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Україні, 10 липня, оголосили повітряну тривогу в декількох областях України. Станом на 11:19 годину, тривога лунала у 12 областях України.

Про це повідомляють моніторингові групи.

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Тривога
Мапа тривог в Україні 10 липня станом на 11:24. Фото: скріншот

В Україні об 11:05 стало відомо про виліт 4-х бортів Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області рф. 

Повітряна тривога
Причина повітряної тривоги 10 липня. Фото: скріншот

Деякі моніторингові канали повідомили, що можлива передислокація літаків на інші аеродроми    .  

Нагадаємо, російські війська вдарили по Оріхову Запорізької області. Зокрема, окупанти завдали удару по житлових кварталах під час видачі гуманітарної допомоги.

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