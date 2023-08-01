Воздушная тревога вечером 1 августа: угроза ракетного удара

Пуск ракет с моря. Фото: российские СМИ

В Украине вечером 1 августа была объявлена масштабная воздушная тревога. Существует угроза ракетных обстрелов по всей территории Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог вечером 1 августа. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной угрозе в областях, где объявлена тревога.

Мониторинговые каналы сообщают, что, скорее всего, речь идет о фальш-целях. Однако угроза пуска ракет остается актуальной.

20:02 Начались отбои по областям.

Напомним, сегодня вечером, 1 августа, во временно оккупированном Крыму неспокойно. В Севастополе раздались мощные взрывы.