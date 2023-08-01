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В Украине масштабная воздушная тревога: ракетная угроза

1 августа 2023 19:46
обновлено: 20:03
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Воздушная тревога вечером 1 августа: угроза ракетного удара
Пуск ракет с моря. Фото: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Украине вечером 1 августа была объявлена масштабная воздушная тревога. Существует угроза ракетных обстрелов по всей территории Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Сейчас карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог вечером 1 августа. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог вечером 1 августа. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной угрозе в областях, где объявлена тревога.

Мониторинговые каналы сообщают, что, скорее всего, речь идет о фальш-целях. Однако угроза пуска ракет остается актуальной.

20:02 Начались отбои по областям.

Напомним, сегодня вечером, 1 августа, во временно оккупированном Крыму неспокойно. В Севастополе раздались мощные взрывы.

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