Воздушная тревога вечером 1 августа: угроза ракетного удара

В Украине масштабная воздушная тревога: ракетная угроза
1 августа 2023 19:46
обновлено: 20:03
Пуск ракет с моря. Фото: российские СМИ
В Украине вечером 1 августа была объявлена масштабная воздушная тревога. Существует угроза ракетных обстрелов по всей территории Украины.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
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Сейчас карта воздушных тревог выглядит так.
Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной угрозе в областях, где объявлена тревога.
Мониторинговые каналы сообщают, что, скорее всего, речь идет о фальш-целях. Однако угроза пуска ракет остается актуальной.
20:02 Начались отбои по областям.
Напомним, сегодня вечером, 1 августа, во временно оккупированном Крыму неспокойно. В Севастополе раздались мощные взрывы.