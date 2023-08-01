Повітряна тривога ввечері 1 серпня: загроза ракетного удару

Пуск ракет з моря. Фото: російські ЗМІ

В Україні увечері 1 серпня оголосили масштабну повітряну тривогу. Існує загроза ракетного обстрілу по всій території України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог увечері 1 серпня. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну загрозу в областях, де оголошено тривогу.

Моніторингові канали повідомляють, що скоріш за все йдеться про фальш-цілі. Однак загроза пуску ракет наразі залишається актуальною.

20:02 Почалися відбої по областях.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 1 серпня, у тимчасово окупованому Криму неспокійно. У Севастополі пролунали потужні вибухи.