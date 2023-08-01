Повітряна тривога ввечері 1 серпня: загроза ракетного удару

В Україні масштабна повітряна тривога: ракетна загроза
1 серпня 2023 19:46
оновлено: 20:03
Пуск ракет з моря. Фото: російські ЗМІ
В Україні увечері 1 серпня оголосили масштабну повітряну тривогу. Існує загроза ракетного обстрілу по всій території України.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Читайте також:
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд.
Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну загрозу в областях, де оголошено тривогу.
Моніторингові канали повідомляють, що скоріш за все йдеться про фальш-цілі. Однак загроза пуску ракет наразі залишається актуальною.
20:02 Почалися відбої по областях.
Нагадаємо, сьогодні ввечері, 1 серпня, у тимчасово окупованому Криму неспокійно. У Севастополі пролунали потужні вибухи.