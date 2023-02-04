В Украине объявили масштабную воздушную тревогу 4 февраля

Люди прячутся в метро во время воздушной тревоги

В Украине, 4 февраля, была объявлена масштабная воздушная тревога. Она началась в 09:00 часов.

Новини.LIVE расскажет детали о новой угрозе.

Почему объявили воздушную тревогу

Как сообщили в мониторинговой группе "Белорусский Гаюн", около 08:30-08:40 в небо взмыло ДРЛО А-50У ВКС РФ. Взлет произошел с аэродрома "Мачулищи".

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ объясняли, что информация о возможной угрозе попадает в соответствующую службу в считанные минуты после фиксации вражеского самолета или ракеты.

Когда военные получают такие данные, сирену включают в определенных регионах. Сигнал опасности может извещать о надвигании авиации оккупантов или о том, что местность уже подверглась авиаудару.

Напомним, на днях на улицах Киева звучали сирены. При этом власти не объявляли о сигнале воздушной тревоги.