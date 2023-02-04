В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу 4 лютого

В Україні масштабна повітряна тривога: що сталося
В Україні, 4 лютого, оголосили масштабну повітряну тривогу. Вона розпочалася о 09:00 годині.
Новини.LIVE розповість деталі про нову загрозу.
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Чому оголосили повітряну тривогу
Як повідомили у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", близько о 08:30-08:40 у небо злетів ДРЛО а-50У ВКС рф. Зліт відбувся з аеродрому "Мачулищі".
Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ пояснювали, що інформація про можливу загрозу потрапляє у відповідну службу за лічені хвилини після фіксації ворожого літака або ракети.
Коли військові отримують такі дані, то сирену вмикають у певних регіонах. Сигнал небезпеки може сповіщати про насування авіації окупантів або про те, що місцевість уже зазнала авіаудару.
Нагадаємо, днями на вулицях Києва звучали сирени. При цьому влада не оголошувала про сигнал повітряної тривоги.