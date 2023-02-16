В Украине масштабная воздушная тревога — что известно

По всей территории страны звучит сигнал тревоги

Около 12:18 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу . По данным мониторинговых групп, причина во взлете российского истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Об этом информируют Новини.LIVE.

Масштабная воздушная тревога

Как сообщают мониторинговые группы, с авиабазы "Саваслейка" в Нижегородской области взлетел российский истребитель МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые наши средства ПВО не могут перехватить.

Кроме того, МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ. В настоящее время тревога объявлена по всей территории Украины.

Напомним, в ночь с 15 на 16 февраля российские оккупационные войска нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Был поражен один из объектов критической инфраструктуры во Львовской области. Известно, что оккупанты запускали с Азовского моря ракеты Х-22.

Ранее пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. заявляла, что сегодня, 16 февраля, россия в очередной раз может нанести ракетный удар по Украине. Поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.