В Украине масштабная воздушная тревога: что известно
Около 12:18 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу . По данным мониторинговых групп, причина во взлете российского истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".
Об этом информируют Новини.LIVE.
-
СБУ в очередной раз провела обыск в "Довженко-Центре": что изъяли
-
Шмыгаль встретился с главой МИД Канады Жоли: обсудили санкции против атомной отрасли рф
-
Переселенцы жалуются на проблемы с получением помощи: что посоветовали в Офисе омбудсмена
-
Резников встретился с генсеком НАТО: что обсудили политики
-
Спровоцирует ли ночная атака россиян отключение электроэнергии: объяснение Укрэнерго
-
Украина нарастит импорт электроэнергии: детали договоренностей с сетью ENTSO-E
-
На открытии "Берлинале-2023" состоится прямая видеотрансляция с Зеленским: когда смотреть
-
"Придется жить без Мудрика": Йовичевич готовит "Шахтер" к матчу 1/16 Лиги Европы с "Ренном"
-
В Черном море увеличилось количество ракетоносителей
-
Разведка Британии оценила потенциал авиации рф
Масштабная воздушная тревога
Как сообщают мониторинговые группы, с авиабазы "Саваслейка" в Нижегородской области взлетел российский истребитель МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые наши средства ПВО не могут перехватить.
Кроме того, МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ. В настоящее время тревога объявлена по всей территории Украины.
Напомним, в ночь с 15 на 16 февраля российские оккупационные войска нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Был поражен один из объектов критической инфраструктуры во Львовской области. Известно, что оккупанты запускали с Азовского моря ракеты Х-22.
Ранее пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. заявляла, что сегодня, 16 февраля, россия в очередной раз может нанести ракетный удар по Украине. Поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.