В Україні масштабна повітряна тривога — що відомо

По всій території країни звучить сигнал тривоги

Близько 12:18 по всій території України оголосили повітряну тривогу. За даними моніторингових груп причина у зльоті російського винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинжал".

Про це інформують Новини.LIVE.

Масштабна повітряна тривога

Як повідомляють моніторингові групи, з авіабази "Саваслейка", що у Нижегородській області, злетів російський винищувач МіГ-31К, що може нести гіперзвукові ракети аеробалістичні ракети "Кинжал", які наші засоби ППО не можуть перехопити.

Окрім того, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ. Наразі тривогу оголошено по всій території України.

Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 лютого російські окупаційні війська завдали чергового ракетного удару по території України. Був уражений один із об’єктів критичної інфраструктури у Львівській області. Відомо, що окупанти запускали з Азовського моря ракети Х-22.

Раніше речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. заявляла, що сьогодні, 16 лютого, росія вчергове може завдати ракетного удару по Україні.Тож не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги.