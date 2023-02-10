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В Украине масштабная воздушная тревога: что известно о запуске ракет

10 февраля 2023 08:47
оновлено: 11:45
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В Украине масштабная воздушная тревога
Во всех областях объявлена тревога
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В Украине масштабная воздушная тревога. В Киевской городской военной администрации предупреждают об угрозе ракетных обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба КМВА.

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Так, глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко предупредил об угрозе ракетного удара. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Ночью враг запустил на территорию Украины группу БпЛА Shahed. Главной целью баражирующих боеприпасов была разведка расположения сил украинских ПВО и поражения энергетических объектов... На данный момент враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты", — рассказал Попко.

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, в Беларуси на аэродроме в Мачулищах зафиксирован взлет ДРЛВ А-50У.

"Это самолет радиолокационного обнаружения и управления. То есть будут искать, где находится наше ПВО", — написал нардеп.

Также о пусках ракет стратегической авиацией Ту-95 в режиме радиомолчания предостерегает OSINT-канал monitor.

Известно, что глава Одесской ОВ Максим Марченко также заявил об угрозе ракетных обстрелов. По его словам, в море зафиксированы корабли-носители ракет "Калибр".

"Противник совершил пуски ракет! Воздушная тревога будет продолжительной. Прошу не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие. Верим в ПВО!", — написал он.

О запуске 20 ракет предупреждает глава Николаевской ОВО Виталий Ким.

Известно, что из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

К тому же стабилизационные отключения применены и в Черкасской области.

"Энергетики держат ситуацию под контролем и принимают меры по обеспечению энергосистемы", — написал глава Черкасской ОВА.

Отметим, что вероятность массированной ракетной атаки предупреждают и в ОК "Юг".

"Сначала идет волна "Шахедов", разведывающих направления работы ПВО, пытаются попасть в объекты критической инфраструктуры, а дальше враг готовит ракетный удар", — рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По данным мониторинговых групп, российские ракеты уже зафиксированы в направлении Киевщины и Одесщины. Кроме того, четыре ракеты двигаются на Запад Украины.

Еще шесть ракет направляются в сторону Тернопольской области.

Также известно, что одна из вражеских ракет вошла в воздушное пространство Молдовы.

Как сообщает мониторинговая группа "Белорусские Гаюн", в 10:24 российский МиГ-31 совершил посадку на аэродроме Мачулищи в Беларуси.

Отмечается, что в 10.40 с российского аэродрома "Шайковка" в небо поднялись бомбардировщики Ту-22М3, ожидается новый запуск ракет.

По информации СМИ, россия также запустила вражеские беспилотники в Запорожской области.

Добавим, что из-за ракетной атаки в Киеве остановился общественный транспорт, сейчас метро работает как укрытие.

В настоящее время глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорит, что небо над Украиной чистое, а стратегические бомбардировщики Ту-95МС двигаются в направлении северного региона россии.

Напомним, вчера оккупанты нанесли самую массированную атаку по Запорожью. Так, всего за один час в городе зафиксировали 17 "прилетов", также есть попадание в объект критической инфраструктуры.

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