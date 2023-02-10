У всіх областях оголошено тривогу

В Україні — масштабна повітряна тривога. У Київській міській військовій адміністрації попереджають про загрозу ракетного обстрілу.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Атака росії

Так, голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко попередив про загрозу ракетного удару. Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Вночі ворог запустив на територію України групу БпЛА Shahed. Головною метою баражуючих боєприпасів була розвідка розташування сил українських ППО та ураження енергетичних об’єктів... На зараз ворог підняв в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети", — розповів Попко.

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, у Білорусі на аеродромі в Мачулищах зафіксовано зліт ДРЛВ А-50У.

"Це літак радіолокаційного виявлення та управління. Тобто будуть шукати, де знаходиться наше ППО", — написав нардеп.

Також про пуски ракет стратегічною авіацією Ту-95 у режимі радіомовчання застерігає OSINT-канал monitor.

Відомо, що голова Одеської ОВА Максим Марченко також заявив про загрозу ракетного обстрілу. За його словами, у морі зафіксовано кораблі-носії ракет "Калібр".

"Противник здійснив пуски ракет! Повітряна тривога буде тривалою. Прошу не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та пройти в укриття. Віримо в ППО!", — написав він.

Про запуск 20 ракет попереджає голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Наразі відомо, що через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

До того ж стабілізаційні відключення застосовані і на Черкащині.

"Енергетики тримають ситуацію під контролем і вживають заходів задля убезпечення енергосистеми", — написав голова Черкаської ОВА.

Зазначимо, що про ймовірність масованої ракетної атаки попереджають і в ОК "Південь".

"Спочатку йде хвиля "Шахедів", які розвідують напрямки роботи ППО, намагаються влучити в об’єкти критичної інфраструктури, а далі ворог готує ракетний удар", — розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Наразі за даними моніторингових груп російські ракети вже зафіксовано у напрямку Київщини та Одещини. Окрім того, чотири ракети рухаються на Захід України.

Ще шість ракет прямують у сторону Тернопільської області.

Також відомо, що одна з ворожих ракет зайшла у повітряний простір Молдови.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", о 10:24 російський МіГ-31 здійснив посадку на аеродромі Мачулищі, що у Білорусі.

Зазначається, що о 10:40 з російського аеродрому "Шайковка" у небо піднялися бомбардувальники Ту-22М3, очікується новий запуск ракет.

За інформацією ЗМІ, рф також запустила ворожі безпілотники у Запорізькій області.

Додамо, що через ракетну атаку у Києві зупинився громадський транспорт, наразі метро працює як укриття.

Наразі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що небо над Україною чисте, а стратегічні бомбардувальники Ту-95МС рухаються у напрямку північного регіону рф.

Нагадаємо, вчора окупанти завдали наймасованішої атаки по Запоріжжю. Так, всього за одну годину у місті зафіксували 17 "прильотів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.