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В Украине масштабная воздушная тревога: угроза БПЛА и ракет

2 июля 2023 01:18
обновлено: 01:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повітряна тривога вночі 2 липня
Крылатая ракета летит в небе. Фото: СНБО
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине ночью 2 июля продолжает распространяться воздушная тревога. Значительная часть областей "покраснела". Есть угроза атаки беспилотников и крылатых ракет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Источник: t.me/kpszsu

Обновляется...

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