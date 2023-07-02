Повітряна тривога вночі 2 липня

Крылатая ракета летит в небе. Фото: СНБО

В Украине ночью 2 июля продолжает распространяться воздушная тревога. Значительная часть областей "покраснела". Есть угроза атаки беспилотников и крылатых ракет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:22. Воздушная тревога охватила значительную часть Украины.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Источник: t.me/kpszsu

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