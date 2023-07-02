Повітряна тривога вночі 2 липня

В Украине масштабная воздушная тревога: угроза БПЛА и ракет
2 июля 2023 01:18
обновлено: 01:33
Крылатая ракета летит в небе. Фото: СНБО
В Украине ночью 2 июля продолжает распространяться воздушная тревога. Значительная часть областей "покраснела". Есть угроза атаки беспилотников и крылатых ракет.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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