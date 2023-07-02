Повітряна тривога вночі 2 липня

Крилата ракета летить в небі. Фото: СНБО

В Україні вночі 2 липня продовжує ширитися повітряна тривога. Значна частина областей "почервоніла". Є загроза атаки безпілотників та крилатих ракет.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Джерело: t.me/kpszsu

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Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 02:31. "Житомирська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Терміново прямуйте в укриття!" — повідомили Повітряні сили.

Джерело: t.me/kpszsu

Нагадаємо, що протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.