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В Україні масштабна повітряна тривога: загроза БпЛА та ракет

2 липня 2023 01:18
оновлено: 02:32
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога вночі 2 липня
Крилата ракета летить в небі. Фото: СНБО
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні вночі 2 липня продовжує ширитися повітряна тривога. Значна частина областей "почервоніла". Є загроза атаки безпілотників та крилатих ракет.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Джерело: t.me/kpszsu

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Джерело: t.me/kpszsu

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Джерело: t.me/kpszsu

Нагадаємо, що протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.

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