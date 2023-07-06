В Украине масштабная воздушная тревога: угроза вражеских обстрелов
6 июля 2023 02:08
обновлено: 02:28
Запуск ракеты с моря. Фото: .google.com
Ночью, 6 июля, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза атаки вражеских ракет и беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 02:10. Воздушная тревога объявлена по всей Украине, кроме Донбасса. Воздушные силы предупреждают ракетную опасность.
Обновлено 02:21. Воздушные силы предупреждают ракеты в направлении западных областей.