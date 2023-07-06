В Украине масштабная воздушная тревога: угроза вражеских обстрелов

Запуск ракеты с моря. Фото: .google.com

Ночью, 6 июля, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза атаки вражеских ракет и беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:21. Воздушные силы предупреждают ракеты в направлении западных областей.