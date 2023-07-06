В Україні масштабна повітряна тривога: загроза ворожого обстрілу
6 липня 2023 02:08
оновлено: 02:28
Запуск ракети з моря. Фото: .google.com
Вночі, 6 липня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза атаки ворожих ракет та безпілотників.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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