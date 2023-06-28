Воздушная тревога ночью 28 июня: угроза ракет

В Украине масштабная воздушная тревога: угроза применения ракет
28 июня 2023 02:07
обновлено: 02:16
Ракета взлетает. Фото: Укроборонпром
Ночью 28 июня на части территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Также существует угроза применения ракет.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Читайте также:
Воздушная тревога ночью 28 июня
Обновлено 02:10. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснела" большая часть областей.
Обновлено 02:12. "Угроза применения баллистического вооружения – в прифронтовых районах восточных, юго-восточных регионах страны!" — сообщили Воздушные силы.
Обновляется...