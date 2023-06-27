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У РФ злетіли три літаки Ту-22м3: в Україні повітряна тривога

27 червня 2023 21:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вечірня повітряна тривога в Україні 27 червня — злетіли ворожі літаки Ту-22м3
Повітряна тривога в Україні
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок ввечері, 27 червня, зафіксували зліт трьох літаків Ту-22м3  з аеродрому Моздок, що у Північній Осетії. Вони є носіями надзвукових ракет Х-22. 

Про це повідомляють в повітряних силах та моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні 27 червня

У вівторок 27 червня Повітряні сили України зафіксували зліт ворожих літаків з аеродрому Моздок, що у Північній Осетії. У той час Україною почала ширитись повітряна тривога.

скріншот

Наразі почервоніли такі області:

  • Сумська, 
  • Полтавська,
  • Черкаська, 
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Херсонська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Харківська,
  • Донецька.
повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні. Фото: скріншот

Оновлено 21:45. У Повітряних силах наголосили, що ворожі Ту-22м3 рухаються у бік акваторії Азовського моря. Загроза ракетної небезпеки Схід, Південь України.

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Оновлено 21:47. Моніторингові групи попереджають про виліт стратегічного бомбардувальника ТУ-95МС з аеродрому "Оленья".

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Оновлено 22:03. Ворожі літаки ТУ-22м3 наближаються в акваторію Азовського моря.

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Оновлено 22:07. У Повітряних силах розповіли про пуски ракет Х-22.

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Оновлено 22:09. Ракети летять у напрямку Запоріжжя. 

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