Вечірня повітряна тривога в Україні 27 червня — злетіли ворожі літаки Ту-22м3

Повітряна тривога в Україні

У вівторок ввечері, 27 червня, зафіксували зліт трьох літаків Ту-22м3 з аеродрому Моздок, що у Північній Осетії. Вони є носіями надзвукових ракет Х-22.

Про це повідомляють в повітряних силах та моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні 27 червня

У вівторок 27 червня Повітряні сили України зафіксували зліт ворожих літаків з аеродрому Моздок, що у Північній Осетії. У той час Україною почала ширитись повітряна тривога.

Наразі почервоніли такі області:

Сумська,

Полтавська,

Черкаська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Одеська,

Херсонська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Харківська,

Донецька.

Повітряна тривога в Україні. Фото: скріншот

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