Вечірня повітряна тривога в Україні 27 червня — злетіли ворожі літаки Ту-22м3

У РФ злетіли три літаки Ту-22м3: в Україні повітряна тривога
У вівторок ввечері, 27 червня, зафіксували зліт трьох літаків Ту-22м3 з аеродрому Моздок, що у Північній Осетії. Вони є носіями надзвукових ракет Х-22.
Про це повідомляють в повітряних силах та моніторингові канали.
Повітряна тривога в Україні 27 червня
У вівторок 27 червня Повітряні сили України зафіксували зліт ворожих літаків з аеродрому Моздок, що у Північній Осетії. У той час Україною почала ширитись повітряна тривога.
Наразі почервоніли такі області:
- Сумська,
- Полтавська,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Херсонська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Харківська,
- Донецька.
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