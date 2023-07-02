Ту-22м3 взлетает. Фото: российские СМИ

Утром 2 июля в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснела" значительная часть областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога утром 2 июля

Обновлено 07:04. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 07:06. Воздушные силы сообщают о вылете Ту-22м3 с аэродрома Шайковка в России.

Источник: t.me/kpszsu

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Напомним, что в Украине ночью 2 июля ширилась воздушная тревога. Значительная часть областей "покраснела". Была угроза атаки беспилотников и крылатых ракет.

Добавим, что в течение июня российские оккупанты не прекращали обстреливать территорию Украины. За предыдущий месяц они совершили 193 пуска ракет разной номенклатуры и запустили 197 дронов-камикадзе Shahed-136.